Sorpreso con la droga in casa | arrestato dalla polizia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Gli agenti del commissariato didi Acerra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Virnicchi alnuovo (Napoli) presso l’abitazione di un uomo dove, in un borsello, hanno rinvenuto 5 involucri del peso di circa 488 grammi di cocaina mentre, nell’armadio della camera da letto, hanno trovato un’altra borsa contenente circa 206 grammi della stessa sostanza, due bilancini, due smartphone e diverso materiale per il confezionamento della. L’uomo, un 32enne acerrano, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente L'articolo proviene da Anteprima24.it.

