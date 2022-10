Smaltimento illegale di rifiuti pericolosi | titolari e dipendenti di un’azienda incastrati dalle fototrappole

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma – Sono 4 le persone,e addetti al trasporto dioperante nel settore del commercio all’ingrosso di materiali plastici, denunciate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei controlli mirati alla repressione dei fenomeni illeciti legati alla gestione e abbandono dei. Le indagini, condotte dall’Unità SPE (Sicurezza Pubblica ed Emergenziale), con la collaborazione del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), hanno preso avvio a seguito dell’individuazione di un’area pubblica, nella zona di Ponte di Nona, usata come discarica diingombranti, nonché di materiali e imballaggi vari. Gli agenti, diretti dal Dott. Stefano Napoli, grazie ad una costante azione di monitoraggio e all’uso di apposite, sono riusciti a risalire all’azienda e ai vari ...

Parallelismo inquietante, che finisce per collegare questo angolo di Puglia con la Campania, area simbolo dellodei rifiuti. Sullo sfondo ci sono ecomafie sempre più aggressive, ...L'organizzazione si occupava di tutte le fasi: dalla raccolta al trasporto, fino allo sversamento eillecito dei rifiuti. Il gip ha disposto inoltre il sequestro preventivo di mezzi e ...Proseguono gli interventi della Polizia Locale nell'ambito dei controlli mirati alla repressione dei fenomeni illeciti legati alla gestione e abbandono dei rifiuti ...Roma, da anni, ha costantemente a che fare con il tema dello smaltimento dei rifiuti. Sono molte le zone della Capitale in cui la spazzatura ha preso il sopravvento e in cui viene attuato uno smaltime ...