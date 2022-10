Sky Sport Serie C 2022 23 8a Giornata | Palinsesto Telecronisti Lega Pro anche su NOW

Sky Sport

Tutte e tre le partite andranno in onda su DAZN ad eccezione di Atalanta - Sassuolo, visibile anche su(canale 201 e 213) eGo. Di seguito il programma completo.Di seguito il programma di oggi e come seguirlo in tv/streaming: Serie C su Sky: le partite live della 8^ giornata In corso le qualifiche della MotoGP a Phillip Island: la pista è asciutta, ma soffia un forte vento e le basse temperature possono creare problemi ai piloti. La gara della MotoGP domani alle 5 su ...Alla sua terza panchina in Premier, l'allenatore italiano perde contro il Brentford: decide la doppietta di Toney con vantaggio nel primo tempo (di tacco) e bis su rigore a metà ripresa. Scintille a b ...