Sky Sport | Serie A 2022 23 10a Giornata | Palinsesto Telecronisti NOW 15 - 16 - 17 Ottobre

(Di sabato 15 ottobre 2022) Da sabato 15 a lunedì 17, appuntamento con la decimadella stagione/2023 diA TIM. Si inizia con Atalanta-Sassuolo, dalle 20.45 su SkyCalcio, Sky251, Sky4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica con Inter-Salernitana alle 12.30 su SkyUno, SkyCalcio, Sky...

Sky Sport

Il match sarà visibile anche su Timvision Box, ma pure suai canaliUno (201 del satellite),Calcio (202 del satellite),4k (213 del satellite) e(251 del ...Erling Braut Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato aUk raccontandosi a 360° Erling Braut Haaland, attaccante del Manchester City, ha parlato aUk raccontandosi a 360°. Le sue dichiarazioni: BALOTELLI - "A chi affiderei il rigore ... Premier League, Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend Come riporta L'Equipe, il centrocampista del Chelsea non riuscirà a recuperare dall'infortunio al tendine del ginocchio dopo la ricaduta in allenamento. Ai box da metà agosto, Kanté ne avrà ancora per ...Il n°23 di Golden State ha abbracciato ogni singolo componente dello staff e della panchina Warriors, compreso Jordan Poole (il primo giocatore con il cappuccio nel video), con cui ha scambiato anche ...