Sky | Marchetti | “Nuovo contratto Kvara | clausola rescissoria dovrebbe essere di almeno 200 milioni”

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il giornalista di Sky, Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte in cui ha parlato del Napoli e del suofenomeno in attacco: “probabilmente ha accresciuto più di tre volte il suo valore. E non è detto che se vai dal presidente con cifre altissime De Laurentiis dica sì perché c’è L'articolo

Napoli - LucadiSport ha parlato del Napoli e di Kvaratskhelia in ottica calciomercato . Si parla già di quelle che possono essere le offerte per il talento georgiano e come andrà a finire in caso di ...... coaudiuvato da Bresmes e Vecchi , mentre il quarto uomo sarà. Var ed Avar saranno ... Dove vedere Verona - Milan, streaming gratis e diretta tvo DAZN Il match Verona - Milan, valevole ...