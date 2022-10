Silvio come Gloria Swanson in Viale del tramonto | è stato scaricato da tutti

Fanpage.it

Nonostante le difficoltà per la nascita del suo governo , con lo scontro con Forza Italia e... la trasmissione di Rai 1 condotta da Bruno Vespa, evidenziai primi giorni post - elettorali ...'Il nostro impegno - ribadisce - sarà per unire la Nazione, non per dividerlasta tentando di ... Salvini: 'Tornerà il sereno trae Giorgia' Il segretario della Lega, Matteo Salvini , si ... Come Giorgia Meloni vincerà la guerra degli appunti e degli aggettivi con Silvio Berlusconi Anche nell'elezione di Fontana alla presidenza della Camera, come già per La Russa al Senato, sono mancati voti della coalizione. Sale la tensione nel centrodestra, in particolare tra Silvio ...Brindisi SNIM. Convegno internazionale su Project Ports. Interreg Italia Montenegro Albania Ha avuto luogo a Brindisi, presso il Salone Nautico della Puglia, nell’ambito dell’ Interreg Italia Monteneg ...