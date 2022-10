Si schianta contro il guardrail e muore sul colpo

LA NAZIONE

Un rumore fortissimo, verso le 6:15, ha svegliato quasi tutti gli abitanti di via Bellini, a Selargius. Al civico otto un'auto aveva appena centrato il cancello di una palazzina. I danni sono evidenti,...La statunitense, infatti, ha superato anch'essail pronostico Paula Badosa per 7 - 6(5) 6 - 4. Fioccano le palle break nel primo set, in cui è Collins a portarsi spesso in vantaggio, tranne ... Paura in strada: auto si schianta contro un trattore con l’aratro posteriore Sbanda con l'auto e si schianta: muore 57enne di Roseto. Questa notte alle 4,40 una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta a Montorio al Vomano, sulla statale ...Paura a Perugia, auto si schianta contro l'aratro di un trattore ed una squadra dei Vigili del fuoco ha provveduto ad estrarre il conducente ferito ...