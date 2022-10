She-Hulk | Attorney at Law | Tatiana Maslany svela di aver girato un finale alternativo più serio

...- 9 episodi Falcon & The Winter Soldier - 6 episodi Loki - 6 episodi What If - 9 episodi Occhio di Falco - 6 episodi Moon Knight - 6 episodi Ms Marvel - 6 episodi Io sono Groot - 5 episodi:...Dopo averli rivisti nel finale della prima stagione di, Daredevil, Matt Murdock e Charlie Cox si stanno preparando a tornare nel MCU con la prossima serie di Disney Plus Daredevil: Born Again , per la quale in queste ore potrebbero essere emerse ...L'attrice Tatiana Maslany ha svelato di aver girato un altro epilogo oltre a quello proposto nel season finale di She-Hulk: Attorney at Law. La prima stagione di She-Hulk: Attorney at Law si è conclus ...Il finale di She - Hulk ha portato con sé gli inevitabili cameo e una scena dopo i titoli di coda. Cosa ci dicono sul futuro della Hulk ...