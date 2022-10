She-Hulk | Attorney at Law 2022 | mediocrità per l’ennesima serie Marvel

Per fermarlo, non interviene solo Bruce Banner ma anche Iron Man, Thor,e molti altri. Si scopre infine che la sua identità è proprio quella del generale che per anni ha dato la caccia al ...Kat Coiro, regista e produttrice esecutiva della serie su, rivela che tra le idee scartate c'era anche un cameo di Edward Norton, il precedente Bruce ...Tatiana Maslany ha deciso di commentare pubblicamente l'ultimo episodio She-Hulk: Attorney at Law, che è andato in onda su Disney+ lo scorso 13 ottobre 2022. L'attrice classe '85 che interpreta nella ...La protagonista della serie Marvel svela che ci sarebbero circa 20 versioni diverse dell'ultimo episodio, ma lei ne ha girata almeno un'altra.