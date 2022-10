Serie B | rimonta da urlo della Ternana | ok Parma e Cagliari | pareggio per la Spal di De Rossi Alle 16 15 c'è Bari-Ascoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Dopo il successo del Frosinone al Penzo, nell'anticipo del venerdì contro il Venezia (1-3), laB scende in campo per il nono...

L'Informatore Vigevanese

in sella, grato per quella relazione avvenuta solamente nei suoi sensi più astratti, e si ... biografo di Morricone, ci parla del film Ennio e dell'eredità del grande compositore Le...Parma avanti sulla Reggina, Brescia sotto 0 - 2 a Cagliari, Genoa avanti 2 - 1 a Cosenza e in dieci per l'espulsione di Bani. Benevento avanti 2 - 1 sulla Ternana. Poker del Modena al Como. Palermo ... Basket, serie D: Tromello di rimonta nel derby con la Cat (73-61) Serie B 2022/2023: il Cagliari batte il Brescia e torna a vincere dopo un mese grazie ai gol di Luvumbo e Deiola. Cagliari che sale a 14 punti, Brescia che resta fermo a 16.SERIE B, 9^ GIORNATA Venezia-Frosinone 1-3 [42' Cheryshev (V), 70' Lucioni (F), 84' Mulattieri (F), 90'+4 Borrelli (F)].