La Gazzetta dello Sport

A chiudere di fatto uno dei due derby della terza giornata diA New Energy ci pensa sempre lui: Robocop Fortino, 39 primavere e 6 gol nelle prime tre partite di regular season. Patias si ...... sconfitto in due set da Félix Auger - Aliassime , testa dinumero 1 del '250' in svolgimento ... Doppio: Sonego e Vavassori out in semifinale Nella prima semifinale di doppiogli azzurri ... Serie A maschile, comanda Napoli. Vola l’Olimpus Roma, benissimo la Feldi Il sorteggio del calendario ha riservato per la Civitus Allianz Vicenza la seconda trasferta in Sicilia consecutiva, contro la Virtus Ragusa. E ancor più gioco del destino, la terza è ...L’indice di liquidità non sarà più un parametro da rispettare per tutte le società che si iscriveranno alla prossima Serie A. A deciderlo è stato il ricorso ...