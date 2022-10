Serially festeggia il primo anniversario e lancia nuove serie

(Di sabato 15 ottobre 2022) La piattaformahato il suoannunciando il debutto dinel proprio catalogo. La piattaforma di streaming, completamente dedicata alletv,, hato il suo 1°di attività nella giornata di ieri, 14 ottobre, annunciando anche l'arrivo di nuovi titoli nel catalogo. Il progetto nato dall'idea di due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, offre agli appassionati la possibilità di guardareTV internazionali e in maniera completamente gratuita. Nel suoannoha superato i 200.000 utenti registrati, con un tempo di fruizione per utente che cresce in modo ...

Media Key

Solo per il 14 ottobre,offre a tutti i suoi utenti, nuovi o già iscritti, una super promo, ovvero di attivare il pacchetto Premium per guardare le serie tv senza interruzioni pubblicitarie ...Solo per il 14 ottobre,offre a tutti i suoi utenti, nuovi o già iscritti, una super promo, ovvero di attivare il pacchetto Premium per guardare le serie tv senza interruzioni pubblicitarie ... Serially festeggia il 1° anniversario e annuncia importanti novità La piattaforma Serially ha festeggiato il suo primo anniversario annunciando il debutto di nuove serie nel proprio catalogo. La piattaforma di streaming, completamente dedicata alle serie tv, Serially ...Serially, la prima piattaforma tutta italiana di streaming di Serie TV, celebra il suo primo anniversario di attività ...