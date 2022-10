Serbia per il bis | Brasile per la storia | chi trionferà ai Mondiali femminili 2022 di volley?

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Non solo Gabi contro Boskovic: c’è anche un po’ di Italia anche nella finale per l’oro traaidi, in corso di svolgimento tra Olanda e Polonia. Probabilmente Daniele Santarelli, approdato sulla panchina dellaad inizio estate, sperava di incontrare nella finalissima l’Italia, di cui conosce alla perfezione molte giocatrici. Il tecnico italiano, infatti, è da anni sulla panchina all’ImocoConegliano, dove allena anche la moglie, il libero azzurro Monica De Gennaro. Niente “derby” dunque (l’Italia giocherà per il bronzo contro gli Usa), ma Santarelli ha sicuramente studiato alla perfezione le carioca di Zé Roberto, che hanno sconfitto proprio l’Italia per ben due volte. Il ...