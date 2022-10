“Sempre più uguale al papà” Sophie Taricone | bellissima sul red carpet | come è diventata la figlia di Pietro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Al Festival del cinema di Roma Kasia Smutniak ruba la scena: il suo look gotico e austero, un elegantissimo abito chemisier in velluto nero di Giorgio Armani, ravvivato da un ardito spacco laterale, dalla spilla bianca e da un make up decisamente distintivo, rapisce sul reddella manifestazione romana. L’occasione è la presentazione del film Il Colibrì, di Francesca Archibugi tratto dall’omonimo romanzo di Sandro Veronesi che aveva vinto il premio Strega nel 2020. Grandi nomi nel cast della pellicola: da Pierfrancesco Favino che interpreta il ruolo di Marco Carrera, il protagonista, a Benedetta Porcaroli, passando per Laura Morante e Nanni Moretti. La bellezza di Kasia Smutniak viene amplificata dalla presenza sul reddella, nata dalla relazione con...

... come riportato dal Daily Mail , che offre qualche dettaglio insu di lei. A quanto pare, ... Negli scatti che ritraggono accanto a Kate Middleton la si può vederevicina, molto attenta ma al ...Serie Astraniera. Oppure: non èun calcio per italiani. Come titoli, cominciano a essere ripetitivi. Non fannopresa. Perché il trend è ormai questo, inutile sorprendersi. E il fenomeno ...