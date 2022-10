Se ne parla da cinque anni | finalmente a Napoli arrivano i nuovi treni della metro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Se nedal 2017, giustofa. Ma meglio tardi che mai. ALinea 1. E a noi sembra come l’avvento del Messia. Iconvogli sono stati acquistati in Spagna. Sono già disponibili 19 mezzi, di cui 10 in deposito in città. Lo scrive l’edizione online di Repubblica, che fa notare che «il nuovo treno sfoggerà sedili azzurri che ricordano tanto i colori delcalcio». Il quotidiano ne riporta anche la lunghezza: 105 metri – quanto l’intera banchina – e la capienza: il treno potrà trasportare fino a 1200 passeggeri. Speriamo migliori il livello qualitativo dei viaggi per chi utilizza questo mezzo di trasporto ...

