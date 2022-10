Scuola e musica contro la mafia Fa tappa a Cosenza

ArezzoWeb Informa

...unadi recitazione". Ma la sua strada non è stata facile fino al suo primo film, realizzato all'età di 25 anni: "Prima di allora, ho fatto circa 2.000 esibizioni dal vivo, tra teatro e. ......ed è organizzato con il patrocinio del Comune di Francavilla Fontana e con il sostegno della... grazie a i quali si conosceranno aspetti interessanti delladi Ludwig van Beethoven, di cui ... Iniziano le lezioni alla Scuola di Musica Comunale “Chiave di Sol” di Badia al Pino Ritorna a Cosenza il più importante premio musicale europeo a sfondo civile: “ Music for Change ”, la musica che comunica il cambiamento toccando otto aree tematiche: Resistenze e Democrazia, Ambiente ..."Non sono qui per cantare, state tranquilli, del resto non ne sarei capace, ma per celebrare la ricorrenza della riapertura del Teatro delle Muse avvenuta 20 anni fa, invitando tutti i cittadini ad un ...