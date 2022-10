Scritta contro La Russa a Roma | indaga la polizia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Indagini sono state avviate dalladi Stato in relazione allacomparsa a, nel quartiere Garbatella,il neo presidente del Senato, Ignazio La. In via Guendalina ...

Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato in relazione allacomparsa a Roma, nel quartiere Garbatella,il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. In via Guendalina Borghese è apparsa, sulla serranda della attuale sede di Fratelli d'Italia, ...Salvini: 'Tra Giorgia e Berlusconi tornerà il sereno'il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa, e una stella a cinque punte, è comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ...Una scritta contro il neopresidente del Senato, Ignazio La Russa e una stella a cinque punte è comparsa sulla serranda della sede che fu del Msi e ora di Fratelli d'Italia, nel quartiere Garbatella a ...Indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato in relazione alla scritta comparsa a Roma, nel quartiere Garbatella, contro il neo presidente del Senato, Ignazio La Russa. (ANSA) ...