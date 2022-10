Sconcerti | “Kvaratskhelia non diventerà mai come Leao”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 ottobre 2022) Marioporta avanti il confronto tra Kvichadel Napoli e Rafaeldel Milan. L’esplosione diè sulla bocca di tutti. C’è chi lo paragona a George Best, ed in tanti sono estasiati dalle giocate del georgiano. In mattinata anche Corriere dello Sport ha fatto il confronto tra Kvara e, premiando il giocatore del Napoli. Confronto: Corriere dello Sport incorona il georgiano: “Spezza talento per i compagni” Discorso diverso perche già aveva bocciato il Napoli facendo capire che è primo in classifica perché il livello della Serie A si è abbassato. Poi aveva parlato anche di livello più basso in Europa, cosa che ha permesso l’esplosione di squadreil Bruges. Oggi ...