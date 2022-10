Scampia | si inaugura la nuova sede dell’Università Federico II

Domani la nuova sede didell'Università Federico IIil suo anno accademico. Partiranno i corsi per le professioni sanitarie della facoltà di medicina e chirurgia. E non caso il ...Lunedì 17 ottobre sarà una data storica per tutti i napoletani. Asil'anno accademico 2022/23 dei sedici corsi di laurea triennale per le Professioni Sanitarie dell'Università degli Studi Federico II. Una data storica attesa ben sedici anni e che ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Nasce lì dove prima c'era una delle Vele simbolo di un quartiere, Scampia, che da anni lotta per smettere di essere una delle più grandi piazze di spaccio d'Europa e per non essere più solo ed esclusi ...