Sarri attacca la stampa nazionale | “Pensano al Gossip Sapete cosa go dovuto fare?”

Leggi su napolipiu

(Di sabato 15 ottobre 2022) Mauriziolaitaliana rea a suo avviso di pensare più ale alle futilità che ai fatti di sport. Incredibile il dispiegamento di forze mediatiche messe a disposizione della Juventus, del Milan e dell’Inter. E’ ridotto male il nostro Paese con quest’informazione sempre genuflessa verso i potenti. Siamo al 60mo posto nel mondo nella classifica della LIBERTA’ DIe l’Odg non si è svegliato ancora. Sene è accorto anche il tecnico della Lazio, Maurizio, che in questi giorni ha criticato lasportiva, impegnata più a parlare diche di sport vero. “Le voci di mercato su Milinkovic-Savic? A me sembra che se ne parli troppo. Dopo aver vinto 4-0, un giornale ...