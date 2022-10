Sapiens – Un solo pianeta | le anticipazioni sulla puntata di oggi | 15 ottobre

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022 Stasera, sabato 152022, alle ore 21.45 su Rai 3 va in onda– Un, l’appuntamento con la divulgazione scientifica e ambientale condotto da Mario Tozzi. L’impatto del cambiamento climatico, ormai al centro del dibattito mondiale, sta assumendo proporzioni sempre più grandi ma, nonostante ciò, ancora non viene recepito che la responsabilità è interamente da attribuire alle nostre attività produttive. C’è chi lo nega, senza alcun dato scientifico a supporto. Il nuovo ciclo di puntate dimira ad approfondire le motivazioni e le conseguenze delle scelte deicercando le risposte nel passato, analizzando il presente e provando ad ipotizzare gli scenari futuri. Si parte quindi con un’indagine sul cambiamento climatico per analizzare e ...

... Ballando con le Stelle (celebrity talent show), in onda alle 20.35 su Rai 1 Blue Bloods (serie tv), in onda alle 21.20 su Rai 2- Unpianeta , presentato da Mario Tozzi, in onda dalle ..." Unpianeta, ore 21:45 su Rai 3 Mario Tozzi torna con un programma che pone l'attenzione sul nostro pianeta e sui comportamenti dell'uomo per preservarlo. Ordinary Love, ore 21:20 su ...In prima serata su Rai 3 torna "SAPIENS – un solo pianeta": le conseguenze del cambiamento climatico al centro della puntata del programma.Sapiens, Un solo pianeta: le anticipazioni sulla puntata di oggi, sabato 15 ottobre 2022, alle ore 21.45 su Rai 3. Scopri di più ...