Samantha Cristoforetti è tornata dallo spazio Il primo pensiero è per la sua famiglia

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si è conlcusa la sua seconda missione nellosulla Terra nella tarda serata del 14 ottobre dopo 170 giorni trascorsi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Con lei gli altri membri dell’equipaggio Crew 4. In questi sei mesi lontana da casaha vissuto alcune prime volte importanti. Il, però, resta verso la suacome aveva spiegato lei stessa qualche giorno prima dell’ammaraggio nell’oceano. E il suo lavoro è motivo di orgoglio per tutti noi., i suoi record e il lavoro sulla Stazione Spaziale Internazionale Ci ha fatto sentire loun po’ più vicino: in questi 170 giorni in ...

Roma, 14 ottobre 2022esce dalla navetta Crew Dragon e tocca terra dopo 170 giorni nello spazio. Le immagini. / Nasaha potuto respirare una prima boccata d'aria fresca, a quasi sei mesi dall'inizio della sua missione nello spazio in cui è stata anche al comando della stazione spaziale ...Dopo ben 170 giorni in orbita per la Missione Minerva, Samantha Cristoforetti ha rimesso piede sulla Terra. Bentornata, AstroSamantha!AstroSamantha ha toccato terra per la prima volta dopo 170 giorni: la navetta Crew Dragon Freedom ieri sera è stata regolarmente recuperata dopo l'ammaraggio, avvenuto in ...