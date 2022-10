Salvatore Esposito | chi è | età | carriera | Gomorra | altezza | film | chi è la fidanzata | vita privata | Instagram | patrimonio

(Di sabato 15 ottobre 2022) Imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito di sempre. Tra gli ospiti di oggi, pronto a raccontarsi a cuore aperto tra, anche. Ma conosciamolo meglio! Una breve biografia diè nato a Napoli il 2 febbraio del 1986 ed è un noto attore, diventato famoso principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva di successoè nato e cresciuto a Mugnano di Napoli e si è appassionato fin da piccolo al cinema e alla recitazione. Da Napoli si è trasferito a Roma e qui nel 2013 gli è stato offerto il primo ruolo nella serie Il clan dei ...

è Piedone: 'Cercheremo di non deludere i fan', classe 1986, è u n grande attore italiano che ha avuto un enorme successo grazie al ruolo di ' Genny Savastano' ...A cominciare da, l'attore diventato famoso principalmente per il ruolo di Genny Savastano nella serie televisiva 'Gomorra'. Una carriera in ascesa quella dell'attore che si divide ...Paola Rossi è la fidanzata di Salvatore Esposito, l’attore protagonista della serie Gomorra nel ruolo di “Genny Savastano”. Lui è molto conosciuto nel mondo del cinema italiano, è infatti un attore ...Salvatore Esposito ospite di Verissimo nella puntata di oggi, sabato 15 ottobre . L'attore è diventato noto principalmente nei panni ...