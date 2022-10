Salerno | sfida europea per la squadra di pallamano femminile

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Jomipronta are l’Ankara in EHF. Questa mattina a Palazzo di Città le delegazioni delle due squadre si sono incontrate alla presenza dell’Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune diAlessandro Ferrara e al Presidente della Commissione Sport Gennaro Avella. All’incontro, tra gli altri, hanno partecipato il presidente della Jomi, Mario Pisapia, la coach Laura Avram e il capitano Pina Napoletano. “Tutta la città è orgogliosa di questa grandeche sfiderà le avversarie dell’Ankara Yenimahalle BSK” scrive il Comune sulla pagina Social. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

