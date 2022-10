Salerno | Palazzo pericolante | sgomberate otto famiglie

Leggi su ildenaro

Sgomberati, nella giornata di oggi,nuclei familiari in undi, in seguito a "un quadro fessurativo" ritenuto preoccupante dai vigili del fuoco intervenuti. Sul posto, in via Ligea, il sindaco diVincenzo Napoli e gli assessori Michele Brigante, Paola de Roberto e Claudio Tringali. L'Amministrazione comunale fa sapere che, con il settore Politiche sociali, ha provveduto a trovare ospitalita', in una struttura alberghiera cittadina, per quindici persone che ne hanno fatto richiesta. Sin da subito, i tecnici si sono adoperati per capire le cause del problema e fornire, nei prossimi giorni, una esatta analisi per un intervento di messa in sicurezza dello stabile.