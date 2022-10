Salernitana | Nicola | «Dobbiamo essere al massimo sul piano mentale»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Le parole di Davide, tecnico dellain conferenza stampa in vista della difficile trasferta di Milano contro l’Inter Davideha parlato in conferenza, in vista della difficile trasferta dellacon l’Inter. Di seguito le sue parole. AGGRESSIVITÁ – «Noimantenere lo stesso livello di aggressività a prescindere dal baricentro. In alcuni momenti voglio una squadra alta, in altri staremo più bassi. Stiamo lavorando su tante situazioni, l’Inter è fortissima nell’interpretazione tattica nelle varie zone del campo. Considerando che ci sarà una cornice di pubblico fantastica sarà anche difficile dare indicazioni, ragion per cui spero che i ragazzi sapriconoscere i vari momenti della partita edequilibrati e ...

Le parole di Davide, tecnico dellain conferenza stampa in vista della difficile trasferta di Milano contro l'Inter Davideha parlato in conferenza, in vista della difficile trasferta della ...Il tecnico della, Davide, ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Inter in conferenza stampa. Ecco le sue parole: 'Situazione infortunati Fazio non ce la fa. Vengono con noi Bohinen e Lovato. ...'Dovremo essere bravi a gestire i momenti diversi della partita' SALERNO (ITALPRESS) - Il ritorno alla vittoria di domenica scorsa ha ridato ..."Noi dobbiamo mantenere lo stesso livello di aggressività a prescindere dal baricentro. In alcuni momenti voglio una squadra alta, in altri ...