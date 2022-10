Sabrina Salerno | a Verissimo la sorella che ha conosciuto da pochi anni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 15 ottobre 2022) Anella puntata di oggi 15 ottobre 2022 ci sonoe suo figlio Luca, per loro il messaggio delladella cantante.riesce a non commuoversi, anche perché i messaggi sono pieni d’amore e allegria, quell’amore che ha cercato per tanti. Più volte laha raccontato del suo passato, di un padre che non la voleva, trovato solo di recente ma perso di nuovo poco dopo e per sempre. “Ci siamo conosciute tardi, eravamo già due donne, due mamme, due figlie dello stesso padre ma con due vissuti diversi. C’è voluto del coraggio ad affrontare unavenuta fuori dal niente ma con te è stato facile perché sei dolcie istintiva, sincera, schietta, forse siamo entrambe poco diplomatiche ma ...