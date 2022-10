Sabrina Paravicini | nuovo intervento al seno dopo il tumore | “Molto vicina alla felicità”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il pubblico televisivo ricorda certamente, che interpretava l’infermiera Jessica in Un medico in famiglia, personaggio che veniva apprezzato per la sua genuinità. Da allora il tempo è passato e oggi lei ha dimostrato di essere un’artista a 360 gradi, che ha dato prova del suo talento anche come scrittrice e sceneggiatrice. Nel febbraio 2019, a 49 anni, ha ricevuto una diagnosi che non può che fare paura a tutti,al, ma lei non si è data per vinta ed è riuscita a mettersi alle spalle la malattia. L’attrice ha deciso di rendere pubblico quello che le stava accadendo e ha raccontato tutto sul suo profilo Instagram, compreso il dolore per la perdita dei capelli dovutachemioterapia, sperando così di poter dare forza a chi stava vivendo una situazione come la sua. “La ...