Sabrina Paravicini | la foto su Instagram | l’intervento al seno e la forza di ricostruire

Leggi su dilei

(Di sabato 15 ottobre 2022) Per, è giunto il momento del suo “quarto tempo”. Sono passati diversi anni da quando ha iniziato a combattere contro il tumore. Anni in cui ha documentato sui social il suo percorso, un vero calvario, in cui ha dovuto essere forte, in cui ha saputo costruirsi un’armatura per affrontare il male. Sottopostasi a una nuova operazione per la ricostruzione al, ha voluto raccontare suuna sua vittoria.dopo l’operazione di ricostruzione al: lasu“C’è stato un primo tempo che è stato tutto mio. C’è stato un secondo tempo che era mio, di Nino e dell’autismo. C’è stato un terzo tempo che era mio, della diagnosi di cancro e delle cure salva vita: chemioterapia, mastectomia, ...