(Di sabato 15 ottobre 2022) Salmansi sta lentamente riprendendo dall'accoltellamento subito durante un evento letterario nello Stato di New York lo scorso 12 agosto grazie anche alle continue cure della...

"Eliza è con lui tutto il tempo", ha raccontato definendo la poetessa, 31 anni meno del 75enne, "sua moglie". Non è chiaro quando Griffiths e lo scrittore, che ha già quattro matrimoni alle ... 'Rushdie accudito da poetessa Usa, è la sua quinta moglie' Salman Rushdie si sta lentamente riprendendo dall'accoltellamento subito durante un evento letterario nello Stato di New York lo scorso 12 agosto grazie anche alle continue cure della poetessa america ...