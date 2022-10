Ronaldo | «Sono stato depresso | faccio terapia da due anni Troppo stress mentale nel calcio»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ieri a Madrid èpresentato il docufilm “The Phenomenon: ascesa, caduta e redenzione di”, produzione Dazn che sarà disponibile dal prossimo 2 novembre dedicato ail fenomeno. Marca lo intervista. Gli viene chiesto cosa rappresenta per lui la Coppa del Mondo. È molto difficile dirlo. Ilstesso è qualcosa con cui non riesco a tradurre ciò che sento. Il Mondiale è come il cuore della storia del. In Brasile si cresce e si vive sognandolo fin da piccoli. Sin da piccoli giocavamo aper strada chiamandoci per nome dei calciatori. Per i brasiliani il Mondiale è molto importante. Viviamo con molte difficoltà, anche se non dovrebbe essere così e quando arriva il Mondiale il Paese si unisce. Quando vinci il Mondiale è un momento unico, con tutti i ...