Ronaldo | “Ho sofferto di depressione | sono stato 2 anni e mezzo in terapia Siamo

"Hodi depressione e da due anni e mezzo sono in terapia. Capisco molto meglio anche quello che avevo provato prima".si confessa a "Marca", in un'intervista a margine della presentazione ..." Hodi depressione e da due anni e mezzo sono in terapia. Capisco molto meglio anche quello che avevo provato prima ".si confessa a " Marca ", in un'intervista a margine della ...Lo spagnolo ha cominciato la sua carriera da allenatore proprio con il Real, allenando la selezione Under 13. Ipotesi cambio in panchina remoto. Come detto però l’ipotesi cambio è… Leggi ...Ronaldo, centravanti brasiliano ex Milan, ha svelato di aver sofferto di depressione e di essere in terapia da due anni e mezzo Intervistato da DAZN, l’ex centravanti del Milan Ronaldo ha… Leggi ...