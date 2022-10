Ronaldo | “Ho sofferto di depressione | da due anni e mezzo sono in terapia”

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Hodie da duein. Capisco molto meglio anche quello che avevo provato prima”., ‘il Fenomeno’, si confessa a Marca, in un’intervista a margine della presentazione del documentario prodotto da Dazn ‘Il Fenomeno: l’ascesa, la caduta e la redenzione di’. “Siamo stati esposti a uno stress mentale molto, molto grande e senza essere preparati – ha raccontato l’ex attaccante brasiliano -. In passato non c’era alcuna preoccupazione per la salute mentale dei giocatori. Oggi invece i calciatorimolto più preparati, ricevono le cure mediche necessarie anche per affrontare la giornata e vengono anche studiati di più: i profili, come reagiscono, come dovrebbero reagire… Ai miei ...

