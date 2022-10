Ronaldo e la depressione | “Sono in terapia da due anni | nessuno si preoccupava della salute mentale”

(Di sabato 15 ottobre 2022) “inda duee mezzo, e ora capisco molto meglio anche quello che provavo da calciatore”. Questa la rivelazione diil Fenomeno in un’intervista rilasciata a Marca in occasionepresentazione di “L’ascesa, la caduta e la redenzione di”, il docufilm prodotto da Dazn sulla vita del brasiliano. “I giocatorimia generazione venivano gettati nella mischia senza alcuna preparazione o tutela, dovevi cavartela senza la possibilità di chiedere aiuto.sidei giocatori. Oggitutti più preparati, i calciatori vengono assistiti quotidianamente anche tramite il tracciamento dei profili ...

continua poi con i paragoni: 'La realtà è che non sapevamo nemmeno che esistesse questo ... Molti, ovviamente, hanno attraversato momenti terribili, anche di, per mancanza di privacy,...in terapia da due anni e mezzo .: Da Riva a Buffon, quanti campioni col mal di vivere .: Il caso di Ilicic, che si auto - escluse dall'Atalanta . ...Ronaldo racconta la lotta contro la depressione: "Sono in terapia da due anni e mezzo, nessuno si occupava della salute mentale"