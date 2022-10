Roma | paura per un anziano turista | 73enne scompare in centro

(Di sabato 15 ottobre 2022) È scomparso all’improvviso, mentre si trovava ininsieme alla famiglia. Nella serata di ieri un cittadino tailandese di 73 anni mentre si trovava in piazza della Rotonda nei pressi del monumento Phanteon con un gruppo turistico, unitamente alla moglie e alle figlie, ha fatto perdere le proprie tracce. All’improvviso il gruppo si è reso conto che ilnon c’era più e non sono riusciti a rintracciarlo in giro. La famiglia ha, pertanto, denunciato la scomparsa ai Carabinieri del Comando di Piazza Venezia, fornendo una descrizione di come era vestito e anche una foto per rendere più facili le ricerche. Una notte di ricerche Il cellulare dell’uomo risultava scarico e i Carabinieri della Centrale Operativa del Gruppo dihanno diramato le ricerche a tutte le pattuglie sul territorio. E’ stato avviato il piano Provinciale per ...

