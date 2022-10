Roma | Blocco Studentesco in protesta davanti al Ministero dell’Istruzione | “Basta tagli e precariato”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 ottobre 2022) Studenti delin Piazza stamattina per una manifestazioneal. Il sit-in, annunciato per oggi, sabato 15 ottobre 2022, tra via Morosini e viale Trastevere, è iniziato intorno alle 8.00 e proseguirà fino alle 12.00. Fumogeni e striscioni in strada da parte degli studenti riuniti sotto il logo del fulmine cerchiato con messaggi rivolti al nascente nuovo Governo: “”. ##manifestazione – Via Emilio Morosini/Viale di Trastevere nei pressi deldell'Istruzione dalle 08:00 alle 12:00 del 15 ottobre 2022 Possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante#Luceverde #Lazio — Luceverde ...