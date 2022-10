(Di sabato 15 ottobre 2022) L’ex ministro degli Interni leghistaparla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera del suo partito e della sua vita. Il suo esordio nel colloquio con Marco Ascione riguarda il totoministri del governo Meloni: «Al Viminale deve andare un prefetto, non certo Matteo. Io vorrei che il prefetto fosse Matteo Piantedosi, perché è un uomo di valore, è stato capo di gabinetto della ministra Lamorgese e ha passato indenne tutte le indagini della magistratura». Poi dice cheserve un congresso e un nuovo segretario: «Io non faccio nomi, però il suo profilo ce l’ho ben chiaro: deve essere quello di un, competente e con grande passione. E poi deve starelarga da ogni cerchio magico e ascoltare di più i veri ...

Open

di Marco Ascione Esce Il Viminale esploderà , il nuovo libro dell'ex ministro: "La mia malattia Adesso so che tra le cose importanti non c'è la politica con la 'p' minuscola". Le tensioni con Salvini Le coincidenze, a volte. C'è un ministro dell'Interno, nato a ...L'ex ministro degli Interni leghistaparla oggi in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera del suo partito e della sua vita. Il suo esordio nel colloquio con Marco Ascione riguarda il totoministri del governo ... Roberto Maroni, la malattia e la Lega oltre Salvini: «Ci vuole un moderato alla guida» Esce Il Viminale esploderà, il nuovo libro dell’ex ministro: «La mia malattia Adesso so che tra le cose importanti non c’è la politica con la “p” minuscola». Le tensioni con Salvini ...CURIGLIA CON MONTEVIASCO – Si è spento, o meglio, è andato avanti, nella notte a Varese a 85 anni Ambrogio Rossi, conosciuto da tutti come “Ambrogino” ex sindaco alpino di Curiglia con Monteviasco. Ro ...