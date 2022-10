Ritiro Juventus | la società ha deciso | accadrà in un caso

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ladi Massimiliano Allegri a partire da mercoledì scorso è inalla Continassa. I bianconeri, una volta tornati dalla trasferta di Champions League in Israele, sono rimasti insieme fino alla gara in programma oggi pomeriggio alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Massimiliano AllegriSecondo quanto riportato da Tuttosport, laavrebbe preso una decisione indi ulteriore sconfitta nel Derby della Mole. Qualora dovesse perdere ancora la Vecchia Signora la squadra potrebbe rimanere infino a venerdì prossimo quando laall’Allianz Stadium affronterà l’Empoli. La situazione in casa bianconera resta piuttosto complessa, per questo non è da escludere che il...

La situazione in casaè in fibrillazione: dalalla posizione di Allegri, rivelazioni a sorpresa a TV PLAY. Molto più dei tre punti. La posta in palio del prossimo derby della Mole ha un peso specifico non ...... Allegri resterebbe ancora sulla panchina dellaanche in caso di sconfitta oggi contro il Torino. Però aumenterebbero le possibilità di un addio a novembre. Eventualeprolungato fino ...Intervistato da "Torinogranata.it", Alberto Mauro, collega de "Il Messaggero", parla della Juventus in vista della sfida di stasera (ore 18:00) contro i granata nel derby ...Dopo il ko rimediato contro il Maccabi Haifa, per la Juventus è arrivata una bocciatura che sta facendo molto discutere.