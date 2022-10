Risultati classifica Serie A LIVE | il sabato si chiude con Atalanta-Sassuolo

Serie A,/ Diretta gol live score: Dybala decisivo, Roma quinta Con questa vittoria la Juventus sale a quota 16 punti nelladi Serie A e respira meglio, anche se per ...SOUTHAMPTON " WEST HAM - domenica ore 15:00 Sta lentamente recuperando posizioni inil West Ham , protagonista di un inizio assai deludente e che stona con i brillantiottenuti ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Il Tottenham soffre, ma porta a casa il successo grazie a due reti siglate nella ripresa. Ok anche il Wolverhampton ...