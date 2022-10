Rio | Cecchinato rimonta Coria e vola in finale

Tiscali

La finale del "Challenger Dove Men + Carede Janeiro" si colora d'azzurro grazie a Marcoche avrà la possibilità di conquistare il titolo del torneo Challenger ATP con un montepremi di 53.120 dollari giunto alle battute ...Marcotorna in campo nella serata italiana per i quarti di finale del "Challenger Dove Men + Carede Janeiro", torneo Challenger ATP con un montepremi di 53.120 dollari che si sta disputando ... Rio: Cecchinato punta alle 'semi', si ferma Darderi La finale del 'Challenger Dove Men + Care Rio de Janeiro' si colora d'azzurro grazie a Marco Cecchinato che avrà la possibilità di conquistare ...Marco Cecchinato torna in campo nella serata italiana per i quarti di finale del 'Challenger Dove Men + Care Rio de Janeiro', torneo Challenger ...