Rimodulazioni Sky all’orizzonte | come recedere dal contratto

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si staglianoleSky per gli abbonati al servizio di abbonamento di contenuti televisivi sportivi, di intrattenimento e approfondimento. I già clienti dell’offerta stanno ricevendo, proprio in queste ore, una comunicazione (via mail) nella quale sono spiegati i nuovi termini e le condizioni d’uso del proprio: questi ultimi entreranno in vigore prima della fine di questo anno. LeSky appena annunciate saranno attive dal prossimo 1 dicembre e dovrebbero investire la totalità dei già abbonati. Secondo le nuove condizioni, il pacchetto Sky TV aumenterà di 2,90 euro al mese, una cifra non certo irrisoria e che inciderà gravemente sul costo annuale dell’offerta, con circa 35 euro aggiuntivi di spesa da affrontare in 12 mesi. Di fronte alle ultime ...

... allontanando quindi quanto affermato da molti sulle. Sul tema delle partnership, ...ed in generale coloro che sono interessati ad acquistare i diritti tv per la Serie A: ' qualora si ...... Paolo Bertolucci , ex campione azzurro e oggi commentatore per: 'Quando sbatti contro Nadal e ...perfetto' L'edizione 2022 di Wimbledon verrà ricordata certamente per le note '', su ...Il pacchetto Sky TV sta per aumentare di prezzo per alcune categorie di utenti. La comunicazione delle modifiche contrattuali, riportata sul sito della pay TV, specifica che l'incremento riguarderà gl ...Sky risulta essere un nome di riferimento nel settore della TV a pagamento, il quale da qualche anno è sbarcato anche nel settore dello streaming multimedi ...