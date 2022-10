Renzi - Nardella | è scontro totale | ' Il sindaco litiga con me per fare il segretario del Pd'

Il leader di Italia Viva attacca il primo cittadino: 'Quando è venuto a casa mia giorni fa mi ha detto chiaramente che ha bisogno di discutere con me'. E sulle multe: 'Il comune ha deciso di fare ......retroscena ai giornalisti e aggiungendo che 'Enrico Letta ha fatto carriera solo perché ha litigato con me'.'Siccome c'e' il congresso - ha anche detto Matteo, leader di Italia Viva -...Il leader di Italia Viva attacca il primo cittadino: "Quando è venuto a casa mia giorni fa mi ha detto chiaramente che ha bisogno di discutere con me". E sulle multe: "Il comune ha deciso di fare cass ...Matteo Renzi alza ancor di più la posta nella lotta al suo ex delfino Dario Nardella e rincara sulle multe: «Proponiamo di destinare i 20 milioni di euro incassati in più quest’anno dal Comune alla si ...