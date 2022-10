(Di sabato 15 ottobre 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Berlusconi definisce Giorgia Meloni supponente, prepotente, arrogante. Se fosse coerente dovrebbe impedire la nascita del governo. Ma, vedrà. Troppo forte il richiamo del potere”. Matteonon si fa illusioni, il governo nascerà. Ma il leader di Italia Viva già si prepara al collasso di questa maggioranza. “Vedremo che faranno. Se salteranno, noi saremo pronti. Perchè fare opposizione non significa insultare chi governa, ma costruire un paracadute per quando le cose vanno male. L’ho fatto con Salvini nel 2019 dopo il Papeete, l’ho fatto con Conte nel 2021 per portare Draghi, se ci sarà bisogno lo faremo anche con Meloni a tempo debito” così il leader di Italia Viva in una intervista a “La Stampa” che si dice pronto a gestire il post-Meloni: “Diciamo che questa è ...

La Stampa

dà poi la colpa a Enrico Letta per l'elezione alla Camera di Lorenzo Fontana: 'Deve dire grazie al suo kingmaker: Enrico Letta. È lui il responsabile di ciò che è accaduto. Se la destra che è ...Matteonon si fa illusioni, il governo nascerà. Ma il leader di Italia Viva già si prepara al collasso di questa maggioranza. 'Vedremo che faranno. Se salteranno, noi saremo pronti. Perchè fare ... Renzi: “La faida a destra finirà a tarallucci e vino, se la maggioranza salta noi siamo pronti” Il leader di Italia Viva dà la colpa a Letta per l'elezione di Lorenzo Fontana alla Camera e allontana i sospetti sui voti a La Russa ...Lungi da me proporre al Partito Democratico di trasformarsi in populista e mercantilista per non scomparire. Ma senza una seria revisione della propria ...