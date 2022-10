Renzi | a Meloni chiederei la presidenza della commissione sul Covid | ma al Pd la cosa non piacerebbe

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Se potessi decidere io, iounain Parlamento: laspeciale d’indagine sugli acquisti del.” Lo ha detto Matteonel corso di una conferenza stampa a Firenze. “Siccome laha detto che farà questa, miche ci dessero la, ma son convinto che a pezzi del Pd non piaccia. Si scommette che non me la danno? Prima di quello mi danno il Copasir, mi danno ogni”.non ha in effetti risparmiato critiche al governo Conte sulla gestionepandemia e sul contrasto al. Lo scorso marzo chiedeva unad’inchiesta ...

...55 Salvini: "Fra Giorgia e Silvio tornerà armonia" 12:10: "Il nostro impegno sarà per unire la Nazione, non per dividerla" 10:56 Governo:, se a guidanon lo voterò mai 10:05 ...Starà a Lorenzo Fontana gestire l'aula in modo equilibrato equo e profiquo per le attività di tutti' 7 ore fa: "Non voterò mai governo a guida" 'Se ci sarà un governo Draghi noi voteremo ...Prima ancora che comincino le consultazioni al Quirinale, il centrodestra è già arrivato a uno snodo decisivo per la formazione o meno del nuovo Governo - Renzi è convinto che la seduzione del potere ...Se una cosa questo brutto inizio di legislatura ci può insegnare è che finalmente dopo anni il nostro paese ha trovato un leader autorevole, coerente, competente e che non si presta ai soliti giochini ...