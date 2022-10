Regno Unito | silurato il ministro del Tesoro | governo Truss appeso a un filo

Molti riservisti russi chiamati a combattere in Ucraina sono probabilmente costretti ad acquistare la propria attrezzatura . Lo afferma l'ultimo bollettino dell' intelligence britannica , secondo cui "...Anche Germania, Francia eaumenteranno il sostegno militare all'Ucraina. In Cina, Xi Jimping verso il terzo mandato. Il G7 convocato dalla Germania definisce "crimini di guerra" gli ...La bufera finanziaria e politica innescata nel Regno Unito dalla 'mini manovra' d'esordio azzardata dalla compagine Tory della nuova premier Liz Truss il 23 ...Credo che il metodo migliore sia esaminare la presenza di cocaina sulle banconote, come nel Regno Unito, offrendo un quadro di carattere nazionale». Non esiste quindi un allarme cocaina a Brescia