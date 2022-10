Reddito di cittadinanza | a Napoli 4 307 truffe per 15 milioni euro in 18 mesi

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Circa 15di(14.648.248per la precisione) rintracciati in un anno e mezzo di indagini, 4.307 individuate come indebiti percettori e 1.556 i denunciati dal 6 giugno 2021 a oggi. E da aprile a ottobre 2022, una cospicua parte di questi soldi sono finiti nelle tasche di 662 persone che percepivano indebitamente ildinel periodo che va da aprile a ottobre 2022. Per 287 di loro si ipotizza anche la truffa. Il bilancio e’ dei carabinieri del Comando provinciale di. Nei primi giorni di ottobre, con la collaborazione del nucleo ispettorato del lavoro e dell’Inps, i militari dell’Arma hanno continuato ad approfondire i controlli sul beneficio. Da giugno 2021 al 6 ottobre 2022, in 553 giorni, 26.488,69ogni 24 ore sono ...