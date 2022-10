Real Madrid | occhi sul terzino del Bayern | si cerca l'Alaba bis

La Gazzetta dello Sport

Commenta per primo Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, alla vigilia del Clasico contro ilè intervenuto in conferenza stampa tornando anche sul doppio confronto di Champions League contro l'Inter: 'Non possiamo distruggere il progetto tutto in una volta. E' ancora presto, siamo ...Xavi Hernandez , allenatore del Barcellona, ha parlato alla vigilia del Clasico contro il, tornando anche sul doppio confronto di Champions League contro l 'Inter : ' C'è un progetto lungo, siamo in costruzione. La debacle con l'Inter è stata triste, ma siamo sulla strada ... Pronostici calcio: Real Madrid-Barcellona, Benzema contro Lewandowski Tutti i dettagli della nuova collezione che segna la partnership tra il brand italiano Zegna e il club spagnolo di calcio, il Real Madrid.Il tecnico del Barcellona attende la supersfida del Clasico contro Ancelotti, pesa il ko europeo contro Inzaghi: ecco cosa ha detto ...