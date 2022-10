Re Carlo III | nuovo affronto a Harry | “Umiliazione pubblica imperdonabile” | trema la dinastia inglese

Leggi su howtodofor

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si complicano i rapporti tra ReIII e suo figlio: questa volta il sovrano ha fatto un gesto umiliante per il figlio, che difficilmente potrà essere perdonato. Ecco cosa è successo. Si sa, trae il padre, attuale Re d’Inghilterra, non scorre buon sangue: forse il figlio è rimasto troppo deluso dalla relazione con Camilla, forse credeva che il padre avrebbe preso le sue difese prima di partire per gli States… Insomma, la situazione non è facile, ma una cosa è chiara:è molto arrabbiato e pronto are il famoso e temuto libro delle rivelazioni, che potrebbe mettere in subbuglio l’intera storia della monarchiae cambiare le cose per sempre. Questa volta, però, a colpire è stato ReIII: il sovrano ha preso ...