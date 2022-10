RB Leipzig vs Hertha Berlino – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’RB Lipsia punta ad entrare nella parte alta della Bundesliga quando ospiterà l’nel posticipo serale di sabato 15 ottobre. Gli ospiti, invece, sono imbattuti da cinque partite, anche se le ultime quattro sono finite tutte in pareggio. Il calcio di inizio di RBvsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita RBvs: a che punto sono le due squadre RBIl Lipsia ha dovuto accontentarsi di una parte del bottino contro il Mainz 05 lo scorso fine settimana, anche se non è stato il punto peggiore del mondo visto che Christopher Nkunku ha pareggiato i conti alla MEWA Arena solo all’80° minuto. Marcus Ingvartsen ha portato in vantaggio i padroni di casa nell’ultimo ...