Quanto costa una cena nel ristorante di Sophia Loren? Rimarrete stupiti

Leggi su chenews

(Di sabato 15 ottobre 2022)ha unche porta il suo nome e che sta incuriosendo cittadini e turisti da tutte le parti. Ma? I prezzi non sono come credete: ecco qual è il menù e che cosa offre. È una star planetaria, in grado di farsi amare in lungo e in largo in tutto il pianeta. Una delle attrici più importanti di sempre per la settima arte italiana, la cui carriera ha toccato vette incredibili. Una leggenda nel vero senso della parola alla quale è stato dedicato un, a dir la verità due. Andiamo a vedereuna. fonte foto: AnsaUn nuovotargatoè stato inaugurato a Milano, dopo che aveva aperto anche a ...